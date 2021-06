Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : attentisme avec les interrogations sur la Fed Cercle Finance • 21/06/2021 à 11:31









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent la semaine dans un certain attentisme (+0,1% à Londres et à Paris, +0,3% à Francfort), les opérateurs s'interrogeant sur les perspectives de politique monétaire outre-Atlantique. 'Le marché s'apprête à un retour de la volatilité dans les prochains jours marqués par les commentaires d'une dizaine de responsables de la banque centrale, dont Jerome Powell demain mardi par une sous-commission de la Chambre des représentants', souligne Kiplink. 'Parfois accommodantes ou parfois plus agressives, ces déclarations devraient provoquer des mouvements de va et vient sur le marché sans pour autant déclencher une panique', poursuit la société de gestion. Seules les ventes de logements anciens aux Etats-Unis sont prévues comme statistique ce lundi, mais la semaine verra aussi paraitre les PMI préliminaires, une nouvelle estimation de la croissance américaine et les indices de climat des affaires en France et en Allemagne. Dans l'actualité des valeurs, Ontex grimpe de 5% à Bruxelles après un point du fabricant de produits d'hygiène sur son activité des derniers mois, qui lui permet de se montrer confiante dans ses ambitions à horizon 2023. Rio Tinto lâche près de 3% à Londres, pénalisé par une dégradation de recommandation chez UBS de 'neutre' à 'vente' avec un objectif de cours maintenu à 5100 pence sur le titre de la compagnie minière anglo-australienne. BBVA recule de 1% à Madrid, alors que l'établissement bancaire voudrait vendre cette année son activité de dépôt et de conservation de titres pour 400 millions d'euros, de façon à augmenter ses capitaux, d'après Expansion.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.