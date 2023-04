Marché: attention concentrée sur les trimestriels information fournie par Cercle Finance • 27/04/2023 à 12:00

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes évoluent majoritairement à la hausse (-0,1% à Londres, mais +0,2% à Francfort et +0,4% à Paris), en cette séance de jeudi dominée par des publications d'entreprises particulièrement nombreuses sur le vieux continent.



Les opérateurs saluent ainsi les résultats dévoilés par Barclays (+4% à Londres), Deutsche Bank (+3% à Francfort) et Unilever (+2% à Londres), mais boudent ceux de BASF (-3% à Francfort) ou de Repsol (-3% à Madrid).



A Paris, s'ils accueillent favorablement le point d'activité de Schneider Electric (+2%), tel n'est pas le cas de ceux de TotalEnergies et d'Unibail-Rodamco-Westfield (-2% chacun), et surtout de STMicroelectronics (-8%).



Sur le front des statistiques, les indicateurs du sentiment économique (ESI) sont restés globalement inchangés en avril par rapport à mars, se maintenant à 97,3 pour l'ensemble de l'Union européenne, et n'augmentant que de 0,1 point à 99,3 pour la seule zone euro.



La Commission européenne, qui publie ces données, précise qu'en revanche, ses indicateurs des perspectives d'emploi (IEE) ont diminué d'un mois sur l'autre, de 1,4 point à 106,1 pour l'UE et de 1,5 point à 107,4 pour la zone euro.



Cet après-midi, les opérateurs braqueront leurs regards vers la première estimation de la croissance du PIB des Etats-Unis au premier trimestre 2023, que les économistes anticipent en ralentissement après un rythme annualisé de 2,6% au dernier trimestre 2022.