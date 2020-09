Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : attendu en léger retrait à l'ouverture Cercle Finance • 11/09/2020 à 08:30









(CercleFinance.com) - Les futures sur le CAC40 présagent un nouveau repli modeste de l'ordre de 0,2% vers 5014 points, au lendemain d'un recul de l'indice parisien de près de 0,4% à 5024 points après une réunion de la BCE qui a laissé les investisseurs sur leur faim. Sans surprise, l'institution monétaire francfortoise a laissé sa politique monétaire inchangée, avec notamment un programme PEPP maintenu à 1350 milliards d'euros, les rachats nets sous ce programme devant toujours durer au moins jusqu'à fin juin 2021. 'La réunion pouvait être considérée comme penchant légèrement du côté des faucons, la BCE n'ayant pas repoussé de façon offensive l'évolution des devises et n'ayant pas donné d'indices vers des mesures de soutien supplémentaires', estime-t-on chez PIMCO. Ce vendredi, les opérateurs doivent prendre connaissance de la production industrielle et de la balance commerciale au Royaume Uni pour juillet, mais surtout de l'inflation aux Etats-Unis au titre du mois dernier. Sur le front des valeurs, le conseil scientifique des indices d'Euronext Paris a annoncé qu'à partir du lundi 21 septembre, Alstom remplacera Accor au CAC40, et que Devoteam et Solutions 30 succèderont à Akka Technologies et à DBV Technologies au sein du SBF 120. Sodexo revendique une performance du quatrième trimestre 2019-20 en ligne avec les hypothèses pour le second semestre publiées le 7 juillet pour le chiffre d'affaires, l'impact sur le résultat d'exploitation et les liquidités générées par les opérations. Scor indique avoir émis avec succès des titres obligataires subordonnés de niveau 2 à durée déterminée pour un montant de 300 millions d'euros, le réassureur envisageant d'utiliser ces fonds pour financer ses besoins généraux.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.