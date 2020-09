Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : attendu en berne après le FOMC Cercle Finance • 17/09/2020 à 08:30









(CercleFinance.com) - Les futures sur le CAC40 augurent d'un recul de l'ordre de 1,6% vers 4994 points, au lendemain d'une réaction mitigée de Wall Street (+0,1% sur le Dow Jones, mais -1,2% sur le Nasdaq) aux conclusions du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC). 'La banque centrale a signalé une intention de garder les taux dans la fourchette proche de zéro au moins jusqu'en 2023 et a réitéré ses plans d'emploi de toute sa gamme d'outils pour soutenir la reprise économique', résume-t-on chez Wells Fargo Advisors. Seule l'inflation en août dans la zone euro est attendue ce matin, mais l'après-midi verra paraitre, aux Etats-Unis, les chiffres de la construction résidentielle, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage et l'indice d'activité de la Fed de Philadelphie. Dans l'actualité des valeurs, EssilorLuxottica annonce un partenariat pluriannuel avec Facebook pour le développement d'une nouvelle génération de lunettes intelligentes, avec le lancement d'un premier produit commun prévu en 2021. Bouygues Construction annonce que sa filiale de développement immobilier Linkcity s'associe à Keys Asset Management, pour créer un véhicule d'investissement en vue de développer le Build to Rent (BTR) en France. Les opérateurs pourront aussi réagir aux publications de résultats semestriels du fabricant de médicaments vétérinaires Virbac, de la société de gestion d'actifs et d'investissement Tikehau Capital et de l'équipementier aéronautique Latécoère.

