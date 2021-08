Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : attendu en berne après le compte-rendu de la Fed information fournie par Cercle Finance • 19/08/2021 à 08:32









(CercleFinance.com) - En contraction de 1,2% vers 6690 points, les futures sur le CAC40 présagent un début de séance difficile à la Bourse de Paris, au lendemain de la parution des minutes de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC). 'La majorité des responsables du FOMC se sentent à l'aise à l'idée de réduire la relance monétaire en cours d'année, l'économie américaine ayant fait de 'nouveaux progrès substantiels' vers ses objectifs de stabilité des prix et d'emploi', résume Wells Fargo. 'Le discours du président de la Fed Jerome Powell la semaine prochaine à Jackson Hole sera désormais d'autant plus au centre de l'attention, alors que les investisseurs attendent de nouveaux indices sur une stratégie potentielle de réduction', estime Deutsche Bank. Cet après-midi, les opérateurs doivent prendre connaissance de l'indice d'activité Philly Fed et des inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, puis de l'indice composite des indicateurs avancés pour juillet, calculé par le Conference Board. Dans l'actualité des valeurs à Paris, Rubis a indiqué mercredi soir que le séisme qui a touché Haïti le 14 août n'a qu'un impact limité sur son activité. Le groupe est présent dans le pays depuis 2017 via l'acquisition de Dinasa et de sa filiale Sodigaz. Voltalia annonce que la production d'électricité de sa centrale biomasse de Kourou, en Guyane Française, a été certifiée par le label du Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC), plus grand certificateur forestier mondial.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.