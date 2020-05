Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : attendu de nouveau dans le rouge à l'ouverture Cercle Finance • 22/05/2020 à 08:30









(CercleFinance.com) - Au lendemain d'un recul de plus de 1,1% à 4445,4 points, les futures sur le CAC40 augurent d'un début de séance sur une nouvelle baisse de l'ordre de 1% vers 4390 point pour l'indice phare de la Bourse de Paris. 'Les tensions grandissantes entre les Etats-Unis et la Chine ont pesé sur les marchés actions jeudi, avec des pertes atténuées par les chiffres du chômage américain ressortis en ligne avec les attentes', rappelle-t-on chez Liberum. 'Avec la mise en place des mesures de déconfinement, un rebond de l'activité économique devrait s'observer sur ce mois de mai et en juin', estime de son côté Aurel BGC, qui indique toutefois attendre une 'reprise en W' sur le commerce mondial. Sur le front des valeurs, le groupe parapétrolier TechnipFMC annonce des accords pour des facilités de crédit de 600 millions de livres sterling et de 500 millions d'euros, comme sources supplémentaires de liquidités. Maisons du Monde annonce que l'assemblée générale mixte (ordinaire annuelle et extraordinaire) de ses actionnaires se tiendra à huis clos (hors la présence physique des actionnaires) le vendredi 12 juin.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.