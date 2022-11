Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: atonie sur des PMI mitigés information fournie par Cercle Finance • 23/11/2022 à 11:25









(CercleFinance.com) - Alors que Londres prend près de 0,5%, les autres places européennes majeures végètent près de leurs équilibres (stagnation à Francfort, +0,1% à Paris), après la parution des indices PMI composites flash pour le mois en cours.



Soutenu par l'industrie manufacturière, l'indice de l'activité globale dans la zone euro s'est redressé à 47,8 ce mois-ci, contre 47,3 en octobre, l'Allemagne ayant de nouveau enregistré le rythme de contraction le plus marqué.



'Les indices envoient un message mitigé : celui du secteur des services conforte les attentes d'une récession imminente, mais la hausse de l'indice du secteur manufacturier laisse espérer que ce ne sera pas trop sévère', réagit-on chez Commerzbank.



'Les PMI renforcent la preuve que l'économie se contractera au quatrième trimestre. Les indices de prix suggèrent que l'inflation atteindra bientôt son pic, mais ils restent extrêmement élevés par rapport aux normes passées', pointe Capital Economics.



Au Royaume Uni, l'indice PMI composite ressort à 48,3 en novembre en estimation flash, après avoir atteint le mois précédent, à 48,2, son plus bas niveau depuis janvier 2021, et marque donc son quatrième mois de suite en zone de contraction de l'activité.



Aux Etats-Unis, les statistiques seront nombreuses cet après-midi de veille de Thanksgiving, avec par exemple, outre l'indice PMI flash, les commandes de biens durables et les ventes de logements neuf d'octobre, ainsi que les minutes de la dernière réunion du FOMC.



Dans l'actualité des valeurs, Credit Suisse lâche près de 5% à Zurich, la banque ayant confirmé s'attendre à enregistrer une perte avant impôts substantielle au quatrième trimestre 2022, pouvant atteindre environ 1,5 milliard de francs suisses.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.