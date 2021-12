Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: atonie après la croissance britannique information fournie par Cercle Finance • 22/12/2021 à 11:15









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes n'évoluent guère ce mercredi (-0,1% à Londres, +0,1% à Francfort, +0,2% à Paris), partagées entre la lancée de Wall Street la veille (+1,6% sur le Dow Jones) et des données plutôt préoccupantes parues ce matin en Europe.



La croissance du PIB britannique au titre du troisième trimestre 2021 a été révisée en baisse à +1,1% en rythme séquentiel, à comparer à +1,3% en première estimation, selon les nouvelles données de l'office national de statistiques (ONS).



'L'économie a eu un peu moins de dynamisme au troisième trimestre que nous ne l'avions pensé auparavant, et, avec les premiers signes que la variante Omicron a touché l'activité, la croissance aura certainement encore ralenti au quatrième', réagit Capital Economics.



Autre donnée parue ce matin en Europe, les prix de production de l'industrie française continuent d'accélérer en novembre, sur un mois (+3,0% après +2,8% en octobre) comme sur un an (+16,3% après +14,3%), selon les données CVS-CJO de l'Insee.



Cet après-midi aux Etats-Unis, les opérateurs prendront encore connaissance d'une dernière estimation de la croissance du PIB pour le troisième trimestre, puis des ventes de logements anciens de novembre et de l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board.



Sur le front des valeurs, Beiersdorf gagne 1% à Francfort, au lendemain de l'annonce par le groupe de cosmétiques d'un accord en vue de l'acquisition de Chantecaille, société américaine de produits innovants de soins de la peau, de parfums et de cosmétiques.



Novartis reste à peu près stable à Zurich, alors que le groupe pharmaceutique a conclu un accord pour l'acquisition de la société britannique de thérapie génique oculaire Gyroscope Therapeutics, pour un montant pouvant aller jusqu'à 1,5 milliard de dollars.





