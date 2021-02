Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : atone dans l'attente de nouvelles statistiques Cercle Finance • 18/02/2021 à 11:30









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes ne s'éloignent guère de leurs équilibres ce jeudi matin (-0,1% à Londres et à Paris, +0,2% à Francfort), dans l'attente d'une nouvelle série de statistiques à paraitre en début d'après-midi aux Etats-Unis. Le début d'après-midi verra en effet la publication pêle-mêle des inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, de l'indice Philly Fed, ainsi que des prix à l'importation et des données de la construction résidentielle pour le mois de janvier. 'Ce début d'année s'annonce très difficile pour le secteur de la construction résidentielle', pointe Aurel BGC, prévenant que 'les conditions météorologiques du mois de janvier devraient avoir pesé sur l'activité de ce secteur'. 'La capacité des constructeurs à commencer de nouveaux chantiers est limitée, faute de stocks ou de capacités de production disponibles', poursuit le bureau d'études, ajoutant que 'la demande sera très sensible à toute remontée des taux longs'. Parmi les résultats du jour en Europe, ceux de Daimler (+1% à Francfort) sont plutôt bien accueillis, à l'inverse de ceux de Barclays (-3% à Londres), alors que ceux de Credit Suisse et Nestlé (stables à Zurich) laissent les opérateurs de marbre. A Paris où la salve des comptes annuels se montre particulièrement fournie, ceux d'Atos (-6%), Orange et Airbus (-4% chacun) se trouvent clairement sanctionnés, à l'inverse de ceux de Carrefour et de Capgemini (+2% chacun).

