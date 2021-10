Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : Apple et Amazon risquent de peser sur la tendance information fournie par Cercle Finance • 29/10/2021 à 08:33









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait entamer la dernière séance du mois d'octobre en net repli, les investisseurs se montrant prudents avant la publication d'une série d'indicateurs susceptibles de confirmer le ralentissement économique à l'oeuvre en Europe comme aux Etats-Unis. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance novembre - lâche 38 points à 6762 points, annonçant un début de journée en territoire négatif. Les intervenants semblent vouloir limiter leurs prises de risques avant la parution des nombreuses statistiques, avec en point d'orgue les dernières données sur l'inflation en zone euro, dont la récente accélération préoccupe les marchés. Bon nombre d'observateurs s'attendent à ce que la remontée de l'inflation finisse par affecter la demande, et donc pénaliser le redressement de l'activité en cours. Cet élément, conjugué aux pénuries d'énergie, au dossier immobilier chinois et aux perturbation des chaînes de production et d'approvisionnement, risque de refroidir les ardeurs des investisseurs. De nombreux autres indicateurs sont par ailleurs attendus au cours de la séance en Europe, avec notamment la publication de la première estimation du PIB de l'Allemagne au titre du troisième trimestre. Aux Etats-Unis, les investisseurs surveilleront de près les chiffres des dépenses des ménages, puis l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan qui tombera dans le courant de l'après-midi. Autre facteur incitant à la prudence, les résultats d'Apple et Amazon - très attendus par les marchés - ont déçu les investisseurs hier soir après la clôture des places américaines. Pour la première fois depuis 2016, Apple n'a pas battu le consensus en dévoilant un bénéfice par action de 1,24 dollar, exactement comme prévu, ainsi qu'un chiffre d'affaire légèrement inférieur aux prévisions du fait des retards de livraison dus à un manque de composants. Le titre perdait 3,5% en transactions électroniques après un gain de 2,5% en séance. Amazon - qui dévoilait également ses résultats hier soir - a également vu son bénéfice rater le consensus a 6,12 dollars par action au lieu de 8,92 attendus. Son chiffre d'affaire atteint 110,8 milliards de dollars, en hausse de 15% mais légèrement en deçà du consensus de Wall Street établi à 111,6 milliards de dollars. Le titre chutait de 4% en cotations après-Bourse.

