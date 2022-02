Marché: angoissé par l'aggravation de la crise ukrainienne information fournie par Cercle Finance • 28/02/2022 à 11:27

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent la semaine très clairement dans la déprime (-1,6% à Londres, -2,6% à Francfort, -3,2% à Paris), l'aggravation de la crise géopolitique ukrainienne ce weekend angoissant les investisseurs.



'Les pays occidentaux ont décidé d'importantes sanctions, dont l'exclusion des banques russes du système Swift. L'Europe va également financer des envois d'armes à l'Ukraine', note Kiplink, qui pointe aussi la mise en alerte de combat de la force de dissuasion nucléaire russe.



'L'Allemagne a pris un virage stratégique en indiquant qu'elle allait allouer 100 milliards d'euros à des dépenses militaires dans le cadre de son budget 2022 et qu'elle dépenserait désormais 2% de son PIB chaque année pour son armée', note-t-il en outre.



Aucune donnée n'est prévue ce lundi, mais les jours suivants verront paraitre, entre autres, les indices d'activité PMI d'IHS Markit et ISM, les derniers chiffres de l'inflation et du chômage dans la zone euro, ou encore le rapport sur l'emploi américain.



Sur le front des résultats d'entreprises, sont attendus notamment ceux de Bayer, Aviva, Lufthansa, Thales, CRH et Merck en Europe, ainsi que ceux de HP, Target, Salesforce, Broadcom et Best Buy de l'autre côté de l'Atlantique.



Pour l'heure, bp dévisse de plus de 6% à Londres après la décision du géant énergétique britannique de sortir du capital de Rosneft, en abandonnant la participation de 19,75% qu'il détenait dans la compagnie pétrolière russe depuis 2013.



ABN Amro chute de plus de 7% à Amsterdam, alors que les analystes de Berenberg ont dégradé leur recommandation sur la valeur de 'conserver' à 'vente', inquiets du revenu net d'intérêt généré par le groupe bancaire néerlandais.