Marché: ambiance maussade sur les bourses européennes

(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes sont en léger repli ce matin avec Paris, Londres et Francfort lâchant entre 0,2% et 0,3%.



La saison des résultats va se poursuivre cette semaine à Wall Street et devrait monopoliser l'attention des investisseurs en l'absence de rendez-vous économiques importants.



Les publications du quatrième trimestre suscitent en effet une attente particulière en raison de la valorisation élevée du S&P 500, qui se traite 19,5 fois les bénéfices attendus, contre une moyenne de 17,6 sur dix ans.



En attendant, les investisseurs ont pris connaissance ce matin de plusieurs statistiques, et notamment d'un recul de 0,3% dans la zone euro (et de -0,2% dans l'UE) de la production industrielle corrigée des variations saisonnières entre octobre et novembre 2023, selon Eurostat, après des reculs de respectivement 0,7% et 0,5% entre septembre et octobre.



Par ailleurs, la zone euro a dégagé un excédent commercial de 20,3 milliards d'euros dans ses échanges de biens avec le reste du monde en novembre, contre un déficit de 13,8 milliards d'euros un an plus tôt, selon une première estimation dévoilée lundi par Eurostat.



Enfin, selon l'institut Destatis (première estimation officielle du PIB), l'économie allemande se serait contractée de 0,3% en 2023 en raison de la persistance de l'inflation et de la remontée des taux d'intérêt.



Outre-Atlantique, le début du processus électoral pour la campagne présidentielle du mois de novembre devrait constituer un autre point d'attention pour les marchés.



La primaire républicaine de l'Iowa a lieu aujourd'hui, alors que ce petit Etat du Midwest est actuellement balayé par une tempête de neige.



Les analystes rappellent que cet Etat possède une population à 90% blanche et majoritairement évangélique, ce qui en fait un bon baromètre pour les Républicains.



'Sauf surprise de dernière minute, tous les sondages indiquent que Trump est en mesure de remporter l'investiture républicaine', souligne Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



L'incertitude autour du calendrier de la première baisse de taux de la Fed pourrait par ailleurs continuer à générer de la volatilité, alors que les dernières données sur l'inflation plaident pour une temporisation.



Les marchés tablent actuellement à 70% chance sur un premier assouplissement en mars, suivi de deux autres réductions du loyer de l'argent en mai puis en juin, des attentes jugées trop agressives par certains analystes.



Seule la prochaine réunion de la Réserve Fédérale, prévue à la fin du mois, permettra d'apporter un peu de visibilité sur l'évolution à venir de la politique monétaire.



Dans l'actualité des sociétés, ABB a annoncé ce matin le lancement d'une nouvelle suite numérique d'applications pour la surveillance et l'optimisation des treuils, baptisée 'ABB Ability Smart Hoisting'.



Solutions30 et Unsere Grüne Glasfaser (UGG), coentreprise entre Allianz et Telefónica, lancent un partenariat stratégique pour déployer un réseau FTTH de fibre optique en Allemagne.



Enfin, Saint-Gobain a conclu un accord définitif en vue de l'acquisition de Glass Service, acteur de référence sur les solutions digitales pour les fours verriers, notamment dans le domaine des systèmes de contrôle avancé et de modélisation, permettant à ses clients de réduire leur consommation d'énergie.







