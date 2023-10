Marché: ambiance maussade, la prudence domine information fournie par Cercle Finance • 13/10/2023 à 11:36

(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes sont en léger recul ce matin, Paris, Londres et Francfort cédant entre 0,3% et 0,5% alors que la saison des résultats d'entreprises a débuté de chaque côté de l'Atlantique.



Une certaine morosité règne donc sur les places boursières, les marchés ayant notamment été déçus, hier, par le recul plus lent qu'espéré de l'inflation aux Etats-Unis, avec un taux annuel ressorti à +4,1% hors énergie et alimentation en septembre.



'Du point de vue de la Réserve fédérale, ces chiffres ne sont probablement pas assez inquiétants pour déclencher une nouvelle hausse des taux d'intérêt, mais ils ne sont pas non plus suffisamment bons pour l'écarter', réagissait-on chez Commerzbank.



Les investisseurs ont aussi pris connaissance ce matin des données sur l'inflation en France. Celle-ci ressort à +4,9% sur un an en septembre, un taux annuel stable par rapport à celui d'août, d'après l'Insee qui confirme ainsi son estimation provisoire publiée le 29 septembre.



Toujours sur le front des statistiques, la production industrielle corrigée des variations saisonnières a augmenté de 0,6% dans la zone euro et dans l'UE, entre juillet et août 2023, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



Entre août 2022 et août 2023, la production industrielle s'est contractée de 5,1% dans la zone euro et de 4,4% dans l'UE.



Les investisseurs sont désormais dans l'attente des prix à l'importation et de l'indice de confiance UMich aux Etats-Unis, des données attendues cet après-midi.



Les marchés sont aussi dans l'attente des publications trimestrielles d'entreprises américaines comme JP Morgan Chase, Citigroup ou Wells Fargo, prévues à mi-journée.



Pendant ce temps, le baril de Brent s'apprécie de quelque 2.5% et s'échange désormais contre 88,5$, tandis que l'euro est stable face au billet vert, à 1,05$/E.



Enfin, dans l'actualité des sociétés européennes, Nokia et Elisa ont annoncé avoir réalisé avec succès le premier essai du Cloud RAN optimisé par l'accélération en ligne.



La firme finlandaise a également annoncé la disponibilité de sa technologie PON 25G sur le noeud d'accès en fibre scellé Lightspan SF-8M, offrant ainsi 'une capacité inégalée pour faire face à la demande croissante de bande passante'.



Enfin, BASF a annoncé hier investir plusieurs dizaines de millions d'euros dans une nouvelle installation de fermentation pour produits phytosanitaires biologiques et biotechnologiques sur son site de Ludwigshafen (Allemagne).