Marché: Alphabet et Microsoft pèsent sur la tendance information fournie par Cercle Finance • 26/10/2022 à 11:57

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes se montrent partagées (-0,6% à Londres, +0,4% à Francfort, -0,1% à Paris), tiraillées entre une clôture positive à Wall Street sur fond de détente des rendements obligataires et des publications décevantes d'Alphabet et Microsoft.



Pour rappel, le rendement des Treasuries à dix ans s'est détendu sensiblement mardi, cédant 18 points de base à 4,07%, très loin des pics au-delà de 4,30% atteints la semaine passée, tandis que celui à deux ans a diminué de six points de base à 4,46%.



Cette détente obligataire, nourrie notamment par un piètre indice de confiance du consommateur du Conference Board -de nature donc à inciter la Fed à un resserrement monétaire moins offensif- a soutenu certains poids lourds de la cote.



'Attention aux annonces après bourse de Google qui a publié un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes, notamment en termes de revenus publicitaires, affichant la plus faible croissance trimestrielle de ses ventes en cinq ans', pointe cependant Kiplink.



De ce côté-ci de l'Atlantique, les opérateurs se concentrent sur les nombreuses publications de résultats de la matinée, tendant à délaisser celles des banques Deutsche Bank (-1% à Francfort), Barclays (-1% à Londres) et surtout Santander (-3% à Madrid).



Dans les autres secteurs, si les résultats de BASF (+1% à Francfort) se montrent plutôt bien accueillis, on ne peut en dire autant de ceux de Puma (-2% à Francfort), Reckitt Benckiser (-5% à Londres) et surtout Heineken (-10% à Amsterdam).