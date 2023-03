Marché: à peine rasséréné par les nouvelles de Suisse information fournie par Cercle Finance • 20/03/2023 à 11:45

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent la semaine dans une certaine prudence (stabilité à Londres, +0,2% à Francfort, +0,1% à Paris), après les dernières nouvelles sur le front du secteur financier avec l'accord de fusion Credit Suisse-UBS.



Credit Suisse s'écroule de 60% à Zurich au lendemain de l'annonce de sa fusion avec UBS (-7% pour sa part) à la demande des autorités financières suisses, opération qui fait apparaître une sévère décote pour les actionnaires existants.



'L'accord se révélera peut-être avoir été le tournant de la crise bancaire que nous connaissons à l'heure actuelle, mais nous ne le saurons sans doute pas avant un bon moment', réagit Capital Economics.



S'il reconnait que 'Credit Suisse va être absorbé par une banque en meilleure santé', le bureau d'analyse rappelle que l'historique des mariages forcés dans la finance s'avère pour le moins mitigé, comme l'avait illustré la fusion ratée entre ING et Barings en 1995.



L'attentisme prévaut aussi à l'approche des réunions de politique monétaire de la Réserve Fédérale américaine et de la Banque d'Angleterre, après celle de la BCE qui s'était conclue jeudi dernier sur une nouvelle hausse de taux.



'La prochaine réunion du FOMC s'annonce comme la plus lourde de conséquences depuis que la Fed a commencé à relever ses taux il y a exactement un an, en mars 2022', estimait-on il y a dix jours chez Oddo BHF.



En attendant, les banques centrales britannique, canadienne, européenne, suisse, japonaise et américaine ont annoncé des mesures concertées visant à améliorer l'approvisionnement en liquidités par les accords permanents de swap en dollars des États-Unis.



Au chapitre des statistiques, les prochains jours verront paraitre notamment l'indice ZEW en Allemagne, puis l'inflation de février au Royaume Uni et les indices d'activité PMI de S&P Global en Europe et aux Etats-Unis.