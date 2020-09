Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : à la peine au lendemain de la réunion de la Fed Cercle Finance • 17/09/2020 à 11:23









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes perdent du terrain ce jeudi (-0,8% à Londres, -0,9% à Francfort et à Paris), les opérateurs se montrant plutôt déçus par les conclusions de la réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) qui s'est tenue la veille. 'La banque centrale a signalé une intention de garder les taux dans la fourchette proche de zéro au moins jusqu'en 2023 et a réitéré ses plans d'emploi de toute sa gamme d'outils pour soutenir la reprise économique', résume-t-on chez Wells Fargo Advisors. 'Le discours 'ultra-colombe' des membres traduit des perspectives économiques très incertaines et pas forcément très positives', estime Aurel BGC, ajoutant qu'un soutien plus important de la politique budgétaire s'annonce difficile avec la division du Congrès. Le début de l'après-midi verra paraitre, aux Etats-Unis, les chiffres de la construction résidentielle pour le mois d'août, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage et l'indice d'activité de la Fed de Philadelphie. En attendant, le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à -0,2% en août, contre 0,4% en juillet, et celui de l'Union européenne s'est établi à 0,4%, contre 0,9% en juillet, selon Eurostat qui confirme donc son estimation rapide pour la zone euro. Sur le front des valeurs, Commerzbank recule de plus de 2% à Francfort, suite à l'annonce du départ de Michael Mandel, membre du directoire en charge du segment private and small business customers (PSBC), départ qui prendra effet le 30 septembre. Aegon recule de 2% à Amsterdam, malgré l'intention de la compagnie d'assurances de racheter pour 59 millions d'euros de ses propres actions en octobre, pour neutraliser l'effet dilutif lié à l'acompte sur dividende 2020 en actions.

