Marché : à l'équilibre malgré l'Asie et après l'indice ZEW

(CercleFinance.com) - Après sa séance insipide de la veille (+0,1%), la Bourse de Paris est à l'équilibre ce matin malgré la progression des grandes places d'Asie. L'indice CAC 40 est stable à 5615 points.

Les investisseurs semblent notamment rassurés par les solides chiffres chinois publiés ces derniers jours, qui laissent espérer que la deuxième économie mondiale pourrait conduire la reprise mondiale en 2021.

La production industrielle de la Chine - un important indicateur de l'activité du pays - a ainsi augmenté de 2,8% en 2020, selon des données dévoilées par le Bureau d'Etat des statistiques (BES).

Elément particulièrement encourageant, sa croissance s'est accélérée en fin d'année puisque la production industrielle est ressortie en hausse de 7,1% au quatrième trimestre.

Sur le seul mois de décembre, la production a signé un rebond de 7,3%, souligne le BES.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng a bondi de plus de 1,8% après cette bonne nouvelle tandis qu'à la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei affichait des gains de près de 1,4%.

L'optimisme du marché est également alimenté par la perspective d'une saison des résultats aux Etats-Unis qui pourrait commencer à réserver quelques bonnes surprises.

Goldman Sachs et Bank of America, qui doivent publier leurs résultats dans la journée, devraient avoir profité des records établis par les marchés d'actions américains en fin d'année dernière.

Les investisseurs pourraient toutefois rester sur la défensive à la veille de l'investiture de Joe Biden et de ses premières annonces en tant que 46ème président des Etats-Unis.

Les opérateurs redoutent que la politique de relance de Biden ne fasse exploser les déficits budgétaires, ce qui pourrait conduire à hausse de l'endettement, à de nouveaux impôts et à une remontée des taux d'intérêt.

Au chapitre économique, les intervenants de marché ont pris connaissance à l'instant de l'indice ZEW du sentiment des investisseurs allemands. Il progresse encore en janvier, de 6,8 points à 61,8, tandis que l'indice de la situation actuelle reste à peu près stable (+0,1 point à -66,4).

A Paris, Alstom affiche au titre de son troisième trimestre 2020-21 un chiffre d'affaires de 2049 millions d'euros, contre 2060 millions un an auparavant, mais en légère progression de 2% en organique grâce aux activités de matériels roulants et de signalisation. Alstom confirme donc ses perspectives pour l'exercice fiscal et de moyen-terme 2022-23.

Suez annonce l'acquisition de la participation de 33,4% d'Itochu Group dans Canaragua, pour un montant de 37 millions d'euros, lui permettant ainsi de détenir la totalité (100%) du capital du premier opérateur de services d'eau aux Canaries.

Total annonce avoir lancé une émission d'obligations subordonnées à durée indéterminée pour trois milliards d'euros, en deux tranches de 1,5 milliard chacune avec des coupons de 1,625% et 2,125%, et des options de remboursement à sept et 12 ans respectivement.

UBS initie un suivi sur Stellantis avec une recommandation 'achat' et un objectif de cours de 21 euros, soit un potentiel de progression estimé à 55% pour le titre du constructeur automobile né récemment du rapprochement entre Peugeot et Fiat Chrysler.