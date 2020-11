Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : à l'équilibre avant les chiffres américains Cercle Finance • 25/11/2020 à 11:48









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes ne s'éloignent guère de leurs équilibres (-0,3% à Londres et à Francfort, stabilité à Paris), l'heure étant à la prudence avant des statistiques américaines particulièrement nombreuses en cette veille de Thanksgiving. Les opérateurs prendront connaissance, en début d'après-midi, d'une deuxième estimation du PIB des Etats-Unis pour le troisième trimestre, ainsi que des commandes de biens durables pour octobre et des inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage. Une seconde salve d'indicateurs, en milieu d'après-midi, verra paraitre les revenus et dépenses des ménages américains au titre du mois dernier, ainsi que les ventes de logements neufs et l'indice de confiance 'UMich'. 'Mais les investisseurs seront surtout dans l'attente de la publication des minutes de la dernière réunion du FOMC, au cours de laquelle ses membres ont débattu des mesures supplémentaires qu'ils pourraient prendre à la mi-décembre', estime Aurel BGC. 'Les indicateurs concernant les ménages américains, notamment leur confiance, seront particulièrement scrutés à quelques jours du Black Friday', ajoute le bureau d'études, mettant en avant le taux d'épargne et l'orientation des revenus des ménages. En attendant ces rendez-vous, Diageo avance de 2% à Londres, avec le soutien de Crédit Suisse qui relève son opinion à 'surperformance' avec un objectif de cours rehaussé de 27,5 à 34,5 livres, dans une note sur le secteur européen des spiritueux. Le même broker remonte par ailleurs ses opinions sur les titres du groupe de produits d'hygiène Ontex (+1% à Bruxelles) et de l'opérateur Deutsche Telekom (+1% à Francfort), respectivement à 'neutre' et 'surperformance'. Altice Europe recule de près de 4% à Amsterdam, alors que Next Private, société contrôlée par Patrick Drahi, lance son offre publique d'achat sur toutes les actions en circulation pour 4,11 euros par action en espèces.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.