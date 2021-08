Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : à l'équilibre à l'approche de Jackson Hole information fournie par Cercle Finance • 27/08/2021 à 11:48









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes ne s'éloignent guère de leurs équilibres (stabilité à Londres, -0,1% à Francfort et à Paris), dans l'expectative du discours que doit donner Jerome Powell vers 15 heures (heure de Londres), dans le cadre du symposium de Jackson Hole. 'Les investisseurs surveillent de près pour voir s'il décrit plus en détail comment la Fed pourrait procéder pour réduire ses achats d'actifs', explique Deutsche Bank, qui rappelle le ton relativement 'faucon' des minutes du dernier FOMC parues la semaine passée. Elle note que l'inflation a été bien au-dessus de l'objectif (et supérieure aux attentes initiales de la Fed) pendant une grande partie de cette année, mais que 'les perspectives ont été assombries ces derniers temps par une détérioration significative de la situation de Covid'. Aussi, la banque allemande précise que ses économistes américains ne s'attendent pas à un signal fort sur la réunion de septembre de la Fed, et pensent qu'une annonce de réduction viendra lors de la réunion suivante début novembre. Toujours dans l'actualité américaine cet après-midi, doivent être publiés les revenus et dépenses des ménages aux Etats-Unis pour le mois de juillet, puis l'indice de confiance du consommateur de l'Université du Michigan. Seule donnée parue ce matin en Europe, la confiance des ménages en France diminue légèrement en août, et ce pour le deuxième mois de suite : à 99, l'indicateur synthétique de l'Insee perd un point et repasse en dessous de sa moyenne de longue période (100). Sur le front des valeurs, CRH marque le pas à Londres au lendemain d'un bond de près de 4% consécutif à ses semestriels, et ce malgré des recommandations positives d'UBS ('achat') et Oddo BHF ('surperformance') avec des objectifs de cours rehaussés ce matin.

