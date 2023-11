Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: à l'approche du seuil des 7200 points information fournie par Cercle Finance • 15/11/2023 à 08:29









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue sur une note relativement prudente mercredi matin, l'euphorie suscitée la veille par les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis cédant la place à une ambiance plus posée.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin novembre - avance de 18,5 points à 7208 points, laissant quand même entrevoir une modeste progression à l'ouverture.



La vague d'enthousiasme déclenchée hier par l'inflation américaine a permis au marché parisien de renouer avec sa tendance haussière en finissant la journée sur un gain de 1,4% à 7185 points, non loin de sa résistance des 7200 points.



Mais certains professionnels font valoir que le ralentissement de l'inflation est surtout due à la forte baisse des prix à la pompe et redoutent que cette séquence favorable ne soit que de courte durée.



'S'il est vrai que la modération de la croissance va dans le bon sens, des hausses de taux restent envisageables dans un contexte où l'inflation devrait rester élevée dans les mois à venir', préviennent ainsi les stratèges de JPMorgan.



'L'incertitude est grande quant à la capacité du FOMC à ramener l'inflation à son objectif de 2%', renchérissent de leur côté les équipes de Muzinich & Co.



La persistance de ces interrogations risque notamment de gâcher la fête en Europe, où les actions affichent pourtant des valorisations attractives par rapport aux autres marchés régionaux et à l'obligataire.



'Le risque, selon nous, est que les taux d'intérêt restent élevés pendant une longue période', reconnaît Oliver Collin, co-responsable des actions européennes chez Invesco.



Au-delà du risque lié à la direction que prendront les taux d'intérêt, le professionnel met en avant plusieurs facteurs préoccupants en cette fin d'année, parmi lesquels la possibilité d'une éventuelle récession ou d'un atterrissage brutal de l'économie.



Après la frénésie provoquée hier par les chiffres de l'inflation, les marchés pourraient se montrer plus sobres cette semaine, les investisseurs cherchant à se faire une idée plus précise de la situation économique.



Les marchés d'être mis à l'épreuve dès aujourd'hui par une série de statistiques importantes, à commencer par les derniers chiffres de l'inflation en France et au Royaume-Uni.



Aux Etats-Unis, les intervenants prendront connaissance, en début d'après-midi, des ventes au détail qui permettront de prendre la mesure de la consommation en perspective des fêtes de fin d'année.



Jusqu'ici, la forte croissance de l'économie américaine a été nourrie par la consommation des ménages, une vigueur qui détonne dans le contexte actuel de resserrement du crédit et de ralentissement de l'emploi.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.