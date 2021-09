Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : vers un début de séance dans le calme information fournie par Cercle Finance • 24/09/2021 à 08:31









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue autour de l'équilibre vendredi matin, l'attitude patiente manifestée par la Réserve fédérale en matière de politique monétaire ayant contribué à rassurer les investisseurs. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison octobre - progresse de deux petits points à 6694,5 points, annonçant un début de séance dans le calme. Les marchés restent soutenus par les propos tenus mercredi par Jerome Powell, le président de la Fed, qui a confirmé le changement de cap progressif de l'institution, conformément aux attentes des investisseurs. Les intervenants restent toutefois prudents face aux craintes entourant la situation financière du géant chinois de l'immobilier Evegrande, jugé en grande difficulté. Dans ce dossier, le promoteur n'aurait pas honoré le remboursement crucial d'une échéance obligataire qui se présentait cette semaine. 'Un éventuel revers de l'économie chinoise lié à l'immobilier, à cause de la crise Evergrande, rend toujours plus incertaine la pérennité de la croissance mondiale', rappellent les équipes de NN Investment Partners. A Paris, les volumes échangés n'ont pas vraiment été au rendez-vous hier avec seulement 3,2 milliards d'euros traités sur le CAC. Les investisseurs pourraient toutefois tenter de terminer la semaine sous des auspices plus optimistes malgré les incertitudes prégnantes. A ce stade, l'indice parisien affiche un gain de 2% cette semaine, ce qui lui permet de signer encore une progression de plus de 20% depuis le début de l'année. La journée s'annonce relativement calme sur le plan macroéconomique, même si les acteurs du marché suivront attentivement la publication, en fin de matinée, de l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne. Aux Etats-Unis seront publiés dans l'après-midi les chiffres des ventes de logements neufs, une statistique qui permettra d'en savoir plus sur la situation du marché américain de l'immobilier.

