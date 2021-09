Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : moral grevé par Evergrande et l'Ifo information fournie par Cercle Finance • 24/09/2021 à 11:30









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes cèdent plus ou moins de terrain (-0,2% à Londres, -0,5% à Francfort, -0,8% à Paris) ce vendredi, sur fond d'inquiétudes au sujet du dossier Evergrande en Chine et d'un indice Ifo en berne en Allemagne. 'Le sort en suspens du groupe immobilier chinois Evergrande revient sur le devant de la scène et suscite un regain d'inquiétude, alors que plusieurs porteurs d'obligations émises par le groupe n'ont pas reçu jeudi les intérêts arrivés à échéance', souligne Kiplink. 'Un éventuel défaut du groupe ne serait formellement constaté qu'au terme d'une période de grâce de 30 jours, ce qui laisse du temps à Evergrande comme aux autorités chinoises pour trouver une solution', nuance-t-il. Par ailleurs, l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne recule à 98,8 au titre du mois en cours, à comparer à 99,6 pour août (niveau révisé de 99,4 en estimation initiale), alors que Capital Economics n'attendait qu'un repli à 99 en septembre. 'Cette troisième baisse de suite confirme que la reprise allemande s'essouffle, alors que les difficultés d'approvisionnement persistent et que la flambée des prix du gaz exerce une pression supplémentaire sur les prix et la production', commente Capital Economics. Du côté des valeurs, AstraZeneca gagne 2% à Londres après des résultats d'un essai de phase III positifs pour l'association du Lynparza et d'abiratérone, chez les patients atteints de certains cancers de la prostate métastatique résistant à la castration. BNP Paribas se hisse dans le vert à Paris avec un gain de moins de 1%, au lendemain de la décision de Fitch Ratings de relever de 'négative' à 'stable' la perspective de sa note long terme 'A+' sur la banque.

