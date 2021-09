Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : en rebond après une séance déprimée information fournie par Cercle Finance • 21/09/2021 à 11:30









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes regagnent du terrain ce mardi (+1% à Londres, +1,2% à Francfort et +1,1% à Paris), au lendemain d'une séance difficile en raison notamment de l'angoisse suscitée par le dossier Evergrande en Chine. 'Les investisseurs ont manifesté leur inquiétude sous le poids des craintes concernant l'économie chinoise et du risque systémique que représente un risque de défaut de paiement du géant immobilier chinois Evergrande', rappelle en effet Kiplink. 'S'y ajoutent les incertitudes sur l'évolution de la crise sanitaire, la hausse des matières premières, ainsi que la décision concernant la politique monétaire de la Fed qui doit rendre ses conclusions mercredi', note-t-il par ailleurs. Autre dossier ayant pesé sur le moral des opérateurs, une augmentation du plafond de la dette américaine est nécessaire pour éviter que l'administration américaine ne fasse défaut sur ses paiements dans un avenir proche. 'Démocrates et républicains jouent au bras de fer pour amener l'autre camp à faire des concessions. Nous attendons une solution à la fin, mais il y a encore des obstacles politiques considérables à surmonter avant cela', juge à ce sujet Commerzbank. Dans l'actualité des valeurs, Shell prend près de 4% à Amsterdam, au lendemain d'un accord portant sur la vente par le géant énergétique de son activité du bassin permien, aux Etats-Unis, à la compagnie ConocoPhillips, pour 9,5 milliards de dollars. Universal Music Group bondit de plus de 35% à Amsterdam à 25 euros, après son introduction en Bourse à 18,5 euros qui survient suite à la distribution par Vivendi de près de 60% du capital de son ancienne filiale musicale à destination de ses actionnaires.

