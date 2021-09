Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : bien orienté malgré des PMI ternes information fournie par Cercle Finance • 23/09/2021 à 11:30









(CercleFinance.com) - Malgré des indices PMI plutôt ternes ce matin, le vert domine au sein des Bourses européennes (+0,4% à Londres, +1% à Paris et à Francfort), les investisseurs se satisfaisant des annonces de la Fed mercredi soir, à l'issue de sa réunion de politique monétaire. 'Comme largement attendu, la banque centrale américaine a indiqué qu'une annonce de début de modération du rythme de ses rachats d'actifs pourrait intervenir dès novembre et se poursuivre jusqu'à la mi-2022', rappelle Wells Fargo. 'Toutefois, son président Jerome Powell a réitéré que la réduction du programme de rachats obligataires n'est pas corrélée au calendrier d'une remontée des taux d'intérêt', souligne néanmoins la banque californienne. De ce côté de l'Atlantique, l'indice PMI flash composite IHS Markit se replie fortement de 59 en août à 56,1 en septembre, mettant en évidence un nouvel affaiblissement de la croissance de la zone euro par rapport au sommet de quinze ans enregistré en juillet. 'Pour l'heure, le rythme de la croissance demeure solide, mais il risque fortement de marquer le pas si les vents contraires liés aux prix et aux approvisionnements ne montrent aucun signe d'apaisement', prévient-on chez IHS Markit. De même, l'indice PMI composite de l'activité globale du Royaume Uni -calculé par le CIPS et IHS Markit- ressort à 54,1 en estimation flash au titre du mois en cours, en léger repli par rapport à 54,8 en donnée définitive pour août. Sur le front des valeurs, AstraZeneca gagne 1% à Londres, avec l'annonce d'une collaboration stratégique à long terme avec VaxEquity pour la recherche, le développement et la commercialisation de sa plateforme thérapeutique 'saRNA'. Faurecia grimpe de plus de 6% à Paris, malgré la révision en baisse des objectifs 2021 de l'équipementier automobile sur fond de nouvelles prévisions d'IHS Markit pour le secteur automobile, révision qui a le mérite d'offrir davantage de visibilité sur le dossier.

