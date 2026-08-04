Marathon Petroleum enregistre son bénéfice le plus élevé depuis 2022, les perturbations de l'approvisionnement ayant permis d'améliorer ses marges

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Le raffineur Marathon Petroleum MPC.N a annoncé mardi son bénéfice trimestriel le plus élevé depuis quatre ans, dépassant les estimations des analystes, les perturbations prolongées de l'approvisionnement en pétrole brut via le détroit d'Ormuz ayant fait grimper les marges de raffinage.

L'action Marathon a progressé d'environ 2,1% en pré-ouverture.

Les marges de raffinage de l'essence, du diesel et du kérosène ont grimpé en flèche après que la fermeture effective du détroit d'Ormuz pendant plusieurs mois a perturbé les flux de pétrole brut vers les raffineries. Les attaques répétées de l'Iran contre des raffineries à travers le Moyen-Orient ont encore réduit l'approvisionnement en carburant.

Les résultats de Marathon font suite à ceux de ses concurrents Valero Energy VLO.N et HF Sinclair DINO.N , qui ont également annoncé leurs meilleurs bénéfices trimestriels depuis 2022 . La marge trimestrielle de raffinage et de commercialisation de Marathon a doublé par rapport à l’année dernière, pour atteindre 36,33 dollars par baril.

Le taux d’utilisation des capacités de traitement du brut de la société s’est établi à 94%, ce qui s’est traduit par un débit total de 2,9 millions de barils par jour (bpd) au deuxième trimestre. À titre de comparaison, l’année dernière , le taux d’utilisation était de 97% et le débit total de 3,1 millions de bpd.

Le taux d’utilisation des capacités permet de mesurer la part de la capacité de traitement d’une raffinerie qui est effectivement utilisée.

Pour le troisième trimestre, Marathon prévoit un débit total de ses raffineries de 3 millions de bpd. L'unité de diesel renouvelable de la société a enregistré un bénéfice de base ajusté de 258 millions de dollars au deuxième trimestre, contre une perte de 19 millions de dollars il y a un an, grâce à des margesplus élevées , des débits plus importants et une amélioration des valeurs des crédits réglementaires.

Les carburants renouvelables, qui pesaient depuis des années sur les résultats des raffineurs américains, contribuent désormais davantage aux bénéfices, les obligations gouvernementales en matière de biocarburants ayant stimulé la demande et la hausse des prix du diesel liée au conflit au Moyen-Orient ayant amélioré les marges.

Le premier raffineur américain a enregistré un bénéfice ajusté de 17,73 dollars par action pour le trimestre clos le 30 juin, contre une estimation moyenne des analystes de 13,73 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.