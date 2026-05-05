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Marathon Petroleum en hausse après avoir annoncé des bénéfices supérieurs aux prévisions
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 12:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mai - ** Le titre du raffineur Marathon Petroleum MPC.N bondit d’environ 3 % à 260 dollars avant l’ouverture du marché ** La société dépasse les estimations d' concernant ses bénéfices du premier trimestre, bénéficiant de marges de raffinage plus élevées dans un contexte de resserrement de l'offre mondiale lié à la guerre au Moyen-Orient

** La société affiche un bénéfice ajusté de 1,65 $ par action, contre des estimations moyennes des analystes de 75 cents par action – données compilées par LSEG

** La marge de raffinage et de commercialisation de MPC s'est établie à 17,74 dollars par baril au cours du trimestre considéré, contre 13,38 dollars par baril un an plus tôt

** À la clôture d'hier, MPC affichait une hausse de 55,3 % depuis le début de l'année

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