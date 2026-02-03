Marathon Petroleum dépasse ses prévisions de bénéfices grâce à de fortes marges de raffinage

Marathon Petroleum MPC.N a dépassé les estimations de Wall Street pour le bénéfice du quatrième trimestre mardi, aidé par de fortes marges de raffinage.

Les marges des fabricants de carburants américains ont commencé à se redresser après avoir atteint leur plus bas niveau sur plusieurs années en 2024, un repli qui a fait suite à la flambée déclenchée par les sanctions contre la Russie à la suite de son invasion de l'Ukraine, qui avait restreint l'offre mondiale.

Les marges trimestrielles des raffineries américaines, mesurées par la marge de craquage 3-2-1 CL321-1=R , ont augmenté d'environ 45 % en moyenne au quatrième trimestre par rapport à l'année précédente.

La marge de raffinage et de commercialisation de Marathon s'est élevée à 18,65 dollars par baril au cours du trimestre, contre 12,93 dollars par baril un an plus tôt.

Son segment de raffinage et de commercialisation a affiché un bénéfice trimestriel de base d'environ 2 milliards de dollars, contre 559 millions de dollars un an plus tôt.

Le raffineur a affiché un bénéfice ajusté de 4,07 dollars par action pour le trimestre clos le 31 décembre, contre une estimation moyenne des analystes de 2,88 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.