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Marathon Petroleum dépasse les prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre, les marges de raffinage atteignant leur plus haut niveau depuis plusieurs années
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 12:47

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Marathon Petroleum MPC.N a dépassé mardi les prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre, alors que le conflit au Moyen-Orient et la guerre en Ukraine ont perturbé l'approvisionnement en carburant et propulsé les marges de raffinage à des niveaux jamais atteints depuis plusieurs années.

Le premier raffineur américain a enregistré un bénéfice ajusté de 26,93 dollars par action pour le trimestre clos le 30 septembre, contre une estimation moyenne des analystes de 24,47 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

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