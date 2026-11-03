Marathon dépasse les prévisions trimestrielles et va céder deux raffineries à CVR Energy

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* Marathon va céder deux raffineries à CVR

* La marge de raffinage de Marathon bondit à 45,70 dollars le baril

* Les raffineries ont tourné à pleine capacité, portant le débit total du troisième trimestre à 3,2 millions de barils par jour

* Trafigura va investir 800 millions de dollars dans CVR en échange d'une participation minoritaire

(Ajout de détails sur les résultats et la cession tout au long du texte)

Marathon Petroleum MPC.N a dépassé mardi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du troisième trimestre grâce à des marges de raffinage plus élevées et a conclu un accord de 4,2 milliards de dollars pour vendre deux raffineries et des actifs midstream associés à CVR Energy, contrôlée par Carl Icahn CVI.N .

L'action Marathon a progressé d'environ 2 % en pré-ouverture.

La guerre en Iran a perturbé les flux pétroliers transitant par le détroit d’Ormuz, tandis que les attaques contre les infrastructures énergétiques à travers le Moyen-Orient et la Russie ont resserré l’offre de carburants, faisant grimper les prix des produits raffinés par rapport au brut.

La hausse des marges de raffinage qui en a résulté a amélioré la rentabilité des raffineries, créant ainsi une opportunité intéressante pour Marathon de monétiser ses actifs et pour CVR d’étendre ses activités.

La marge trimestrielle de raffinage et de commercialisation de Marathon a plus que doublé pour atteindre 45,70 dollars par baril.

Le taux d’utilisation des capacités de traitement du brut de la société s’est établi à 100 %, avec un débit de 3,2 millions de barils par jour (bpd), contre un taux d’utilisation de 95 % et un débit de 3 millions de bpd un an plus tôt.

Pour le quatrième trimestre, Marathon prévoit un débit total de ses raffineries de 3,08 millions de bpd.

Le premier raffineur américain a enregistré un bénéfice ajusté de 26,93 dollars par action, dépassant les estimations des analystes qui s’élevaient à 24,47 dollars, selon LSEG.

Marathon a redistribué 3,3 milliards de dollars à ses actionnaires au cours du trimestre, a augmenté son dividende trimestriel de 10 % et a porté sa capacité de rachat d’actions à 8,1 milliards de dollars grâce à une autorisation supplémentaire de 5 milliards de dollars.

PROJETS DE CESSION

Marathon percevra 3,45 milliards de dollars pour la raffinerie de St. Paul Park, dans le Minnesota, et celle de Mandan, dans le Dakota du Nord, tandis que sa filiale de transport et de stockage, MPLX MPLX.N , recevra 750 millions de dollars pour les infrastructures associées.

Ces raffineries ont une capacité combinée de traitement du brut de 177.000 barils par jour.

Marathon prévoit de réinvestir le produit de cette vente principalement le long de la côte américaine du golfe du Mexique, tandis que MPLX consacrera sa part à des projets de croissance dans les bassins du Permien et de Marcellus.

Le négociant en matières premières Trafigura a convenu d’investir 800 millions de dollars dans des actions CVR nouvellement émises en échange d’une participation minoritaire.

Trafigura deviendra également le fournisseur exclusif de pétrole brut et l’intermédiaire commercial des raffineries acquises, et conclura des accords d’achat de produits pétroliers.

La transaction devrait être finalisée d’ici fin 2026.