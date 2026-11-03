Marathon dépasse les prévisions du troisième trimestre et va céder deux raffineries à CVR Energy

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(Réécriture du chapeau et ajout de détails tout au long de l'article)

Marathon Petroleum MPC.N a dépassémardi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du troisième trimestre et a conclu un accord pour vendre sa raffinerie de St. Paul Park, dans le Minnesota, et celle de Mandan, dans le Dakota du Nord, ainsi que les actifs intermédiaires associés, à CVR Energy CVI.N , contrôlée par Carl Icahn, pour un montant de 4,2 milliards de dollars.

La guerre en Iran a perturbé les flux pétroliers transitant par le détroit d’Ormuz, tandis que les attaques contre les infrastructures énergétiques à travers le Moyen-Orient et la Russie ont resserré l’offre mondiale de carburants, faisant grimper les prix des produits raffinés par rapport au brut.

La hausse des marges de raffinage qui en a résulté a renforcé la rentabilité des actifs de traitement, créant ainsi une opportunité intéressante pour Marathon de monétiser ses raffineries et pour CVR d’étendre ses activités dans un contexte de bénéfices solides.

La marge trimestrielle de raffinage et de commercialisation de Marathon est passée à 45,70 dollars le baril, contre 17,60 dollars le baril l’année dernière.

Le premier raffineur américain a enregistré un bénéfice ajusté de 26,93 dollars par action pour le trimestre clos le 30 septembre, contre une estimation moyenne des analystes de 24,47 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.