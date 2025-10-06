MapLight, développeur de médicaments, souhaite lever 251 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails aux paragraphes 2 à 4)

MapLight vise à lever jusqu'à 250,8 millions de dollars dans le cadre d'une introduction en bourse aux États-Unis, a déclaré la société biopharmaceutique lundi.

L'activité d'introduction en bourse aux États-Unis s'est accélérée ces derniers mois, après un ralentissement au début de l'année dû à l'incertitude de la politique commerciale, car les introductions récentes ont attiré une forte demande de la part des investisseurs.

MapLight sera cotée au Nasdaq sous le symbole "MPLT."

Morgan Stanley, Jefferies, Leerink Partners et Stifel sont les souscripteurs de l'offre.