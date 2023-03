Mapfre SA devient actionnaire majoritaire de la Financière Responsable

" Depuis 2017 les équipes de Mapfre et de LFR ont appris à se connaître pour développer d'excellentes relations de travail et une coopération bénéficiant aux clients des deux sociétés. Nous accueillons très favorablement ce resserrement des liens qui est une étape très importante pour élargir la voie de nos collaborations " explique Olivier Johanet, Président de La Financière Responsable.

(AOF) - Mapfre SA détient désormais 51% du capital de La Financière Responsable (LFR), société de gestion française spécialiste de la gestion actions européennes ISR. Mapfre SA consolide sa présence sur le marché français et confirme avec La Financière Responsable son engagement en faveur de l’investissement durable. Fin 2017, le groupe Mapfre avait déjà acquis 25% des parts de LFR. L’évolution positive du partenariat et la bonne entente entre les deux sociétés ont conduit les deux parties à franchir une nouvelle étape.

