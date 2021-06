MAPFRE et Swiss Life AM lancent un nouveau véhicule de co-investissement immobilier paneuropéen

(AOF) - Forts de leur succès commun en co-investissement en bureaux Core en France depuis 2018, MAPFRE et des sociétés du groupe Swiss Life mettent en place un nouveau véhicule de co-investissement immobilier paneuropéen. Celui-ci est détenu par Swiss Life et MAPFRE (via plusieurs entités juridiques). Au lancement, ce véhicule de co-investissement détenait des actifs situés en Espagne et en Italie, s'élevant à environ 400 millions d'euros.