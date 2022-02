Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Manutan: va acquérir 80% des titres de la start-up ZACK information fournie par Cercle Finance • 09/02/2022 à 18:11









(CercleFinance.com) - Manutan annonce la signature d'un contrat portant sur l'acquisition de 80% des titres de la start-up ZACK, expert français de l'économie circulaire, spécialisé dans la seconde vie des produits électroniques.



Manutan souhaite ainsi s'inscrire dans une logique naturelle d'accroissement de son offre RSE et de déploiement de services à haute valeur ajoutée pour ses clients.



A sa création, ZACK se consacrait au BtoC avant d'évoluer vers le BtoB qui s'avère avoir un résultat à plus forte valeur ajoutée. En intégrant Manutan, ZACK se focalisera uniquement sur le BtoB.





