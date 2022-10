Manutan : son chiffre d'affaires bondit de 10,6% au quatrième trimestre

(AOF) - Manutan, le distributeur de fournitures de bureau, a dévoilé son chiffre d'affaires du quatrième trimestre qui ressort en hausse de 10,6%, à 906,5 millions d’euros contre 819,9 millions d’euros l’exercice précédent. Toutes les zones de la division Entreprises sont en croissance au quatrième trimestre.Cette croissance est notamment portée par la forte dynamique d’animation et d’extension de l’ensemble des gammes de produits.

L'activité de la division Collectivités au quatrième trimestre est quant à elle en recul par rapport à l'exercice 2020/2021,principalement en raison d'une anticipation des livraisons durant le troisième trimestre.

"Face au contexte inflationniste et incertain actuel, le groupe fera ses meilleurs efforts pour en limiter les impacts, tout en poursuivant la mise en œuvre de sa stratégie de développement. Cette stratégie passera notamment par l'extension de l'offre de produits et services responsables, des capacités de stockage,ainsi que par le renforcement du modèle économique hybride alliant le digital, l'approche client omnicanale personnalisée et l'agilité opérationnelle nécessaire dans le contexte actuel", précise Manutan dans un communiqué.

AOF - EN SAVOIR PLUS

De grandes préoccupations

D'après la Fédération du commerce spécialisé, Procos, l'activité de janvier à mai est très sensiblement en retrait par rapport à la même période en 2019, à - 8,8%. La fréquentation des magasins en mai 2022 reste inférieure à celle de mai 2019 mais le recul est limité à 6,5%, soit beaucoup mieux qu'en avril (- 19,6% par rapport à avril 2019). Dans un contexte très incertain, plusieurs éléments pèsent sur la rentabilité des entreprises, notamment l'accroissement du coût de l'électricité et l'indexation des loyers, même si la composition de l'ILC (indice des loyers commerciaux) a été modifiée. Précédemment il était composé à 50 % d'inflation, à 25 % d'indice du coût de la construction et à 25 % d'évolution du chiffre d'affaires du commerce de détail. Désormais il ne tiendra compte que de l'inflation et du coût de la construction car la formule précédente intégrait les ventes réalisées par les 'pure players' du Net, ce qui faisait progresser les loyers des magasins physiques.