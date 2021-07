Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Manutan : progression de 8,9% du CA au 3e trimestre Cercle Finance • 16/07/2021 à 07:25









(CercleFinance.com) - Manutan, distributeur d'équipements et fournitures aux collectivités et entreprises, annonce qu'au troisième trimestre de son exercice 2020-21, son activité a progressé de +8,9% à 200,8 millions d'euros (+5,6% à change et jours constants). Cette progression est portée à la fois par la division collectivités, en croissance de +18,4% (+14,2% à jours constants) ainsi que par la division entreprises qui affiche une croissance de +6,5% (+3,3% à change et jours constants). Les priorités du groupe pour la suite de l'exercice 2020-21 restent toujours centrées sur l'implémentation de sa stratégie de développement, notamment l'extension de ses capacités de stockage et le déploiement de son modèle digital.

Valeurs associées MANUTAN INTL Euronext Paris +1.85%