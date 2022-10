Manutan nomme une Directrice financière

(AOF) - Manutan a annoncé la nomination de Fabienne Ménard comme Directrice financière du groupe. Membre de son Comité de Direction, elle se charge de trois directions : Finance, Juridique et Gestion des Risques et de l’Audit Interne. Depuis 2016, Fabienne Ménard occupait le poste de Directrice financière au sein du groupe OGF où elle élargit son périmètre de responsabilités à la direction des achats non marchands et de l’audit les années suivantes.

De grandes préoccupations

D'après la Fédération du commerce spécialisé, Procos, l'activité de janvier à mai est très sensiblement en retrait par rapport à la même période en 2019, à - 8,8%. La fréquentation des magasins en mai 2022 reste inférieure à celle de mai 2019 mais le recul est limité à 6,5%, soit beaucoup mieux qu'en avril (- 19,6% par rapport à avril 2019). Dans un contexte très incertain, plusieurs éléments pèsent sur la rentabilité des entreprises, notamment l'accroissement du coût de l'électricité et l'indexation des loyers, même si la composition de l'ILC (indice des loyers commerciaux) a été modifiée. Précédemment il était composé à 50 % d'inflation, à 25 % d'indice du coût de la construction et à 25 % d'évolution du chiffre d'affaires du commerce de détail. Désormais il ne tiendra compte que de l'inflation et du coût de la construction car la formule précédente intégrait les ventes réalisées par les 'pure players' du Net, ce qui faisait progresser les loyers des magasins physiques.