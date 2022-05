Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Manutan: le titre gagne +3%, un analyste reste positif information fournie par Cercle Finance • 25/05/2022 à 16:53









(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de près de 3% après l'annonce des résultats. Oddo BHF maintient son opinion 'surperformance' sur le titre avec un objectif de cours ajusté de 100 à 95 euros, au lendemain de la publication de résultats de premier semestre 2021-22 proches des attentes du bureau d'études.



Ce dernier laisse inchangée son attente de CA 2021-22 à 881 millions d'euros, en croissance de 7,5%, mais relève légèrement son estimation de ROC à 70 millions, soit une marge opérationnelle de 8% (+80 points de base).



'Le groupe devrait poursuivre sa croissance sur les prochains trimestres bénéficiant de la solidité de ses fondamentaux et d'une demande toujours soutenue notamment au sein du pôle entreprise', juge l'analyste, qui pointe aussi une 'valorisation toujours très faible'.





