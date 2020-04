Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Manutan : le CA du semestre à 376,2 millions d'euros Cercle Finance • 15/04/2020 à 18:15









(CercleFinance.com) - L'activité du groupe Manutan s'affiche en hausse de +1% (-2,8% à périmètre, change et jours constants) sur le premier semestre 2019/2020, par rapport au premier semestre de l'exercice précédent. L'impact du coronavirus est évident : sur les seuls cinq premiers mois du semestre, la hausse était de +3,1%. Le chiffre d'affaires s'établit ainsi à 376,2 millions d'euros contre 372,4 millions au 31 mars 2019. 'Dans un contexte très incertain, les impacts sur les résultats de l'exercice 2019/2020 de cette crise mondiale sont difficiles à estimer mais Manutan met tout en oeuvre pour les minimiser tout en continuant à préparer l'avenir et à s'appuyer sur ses atouts fondamentaux qui restent solides', indique le groupe.

Valeurs associées MANUTAN INTL Euronext Paris -4.76%