MANUTAN : hausse des résultats annuels

Manutan reste serein sur ses perspectives de développement. L'exercice verra la mise en oeuvre du plan d'investissements d'extension des capacités de stockage et la poursuite du déploiement du modèle technologique qui représentent un enjeu majeur pour le groupe.

Dans le sillage de ces résultats, le distributeur de matériel de bureaux a fixé le montant de son dividende annuel à 1,65 euro, stable sur un an.

Cette croissance est principalement portée par la poursuite de la croissance organique avec +3,3% à périmètre, change et jours constants, et l'acquisition de la société Kruizinga aux Pays-Bas en juillet 2019.

(AOF) - Manutan a réalisé un résultat net 2018/2019 en hausse de 2,6% à 42,3 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant est en hausse de 8,5% à 62,2 millions et représente 8% du chiffre d'affaires contre 7,7% sur l'exercice précédent. Cette progression s'explique principalement par la dynamique de croissance du chiffre d'affaires, la bonne tenue de la marge commerciale et une gestion maitrisée des charges opérationnelles (elles représentent 29,6% du chiffre d'affaires contre 29,9% sur l'exercice précédent). Le chiffre d'affaires a progressé de 4,4% à 773,9 millions.

