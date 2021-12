Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Manutan : hausse de près de 14% du résultat net annuel information fournie par Cercle Finance • 03/12/2021 à 07:25









(CercleFinance.com) - Manutan International publie un résultat net en hausse de +13,6% à 42,3 millions d'euros au titre de l'exercice 2020-21, et une rentabilité opérationnelle de 7,2% du chiffre d'affaires contre 7,1% pour l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires du distributeur d'équipements et fournitures aux collectivités s'établit à 819,9 millions d'euros, en augmentation de +5,2% (+4,7% à change et jours constants, avec un effet de change de +0,1% et un effet jours de +0,3%). Au regard de ces résultats et de la situation économique, il sera proposé à l'assemblée générale un montant global de dividendes de 12,6 millions d'euros, soit 1,65 euro pour chacune des 7.613.291 actions composant le capital social.

