Manutan : hausse de 5,2% du chiffre d'affaires annuel

(CercleFinance.com) - Manutan publie ce soir un chiffre d'affaires de 225 ME au titre du 4e trimestre, soit une hausse de 3% par rapport à la même période un an plus tôt (2,4% à change et jours constants), marquant la 3e hausse trimestrielle consécutive de l'activité.

Sur l'ensemble de l'exercice 20/21, le chiffre d'affaires du groupe ressort à 820 ME, contre 780 ME lors du précédent exercice, soit une hausse de 5,2% (ou 4,7% à change et jours constants).

' Les atouts fondamentaux du Groupe demeurant solides, les priorités restent toujours centrées sur la poursuite de sa dynamique de croissance et l'implémentation de sa stratégie de développement ', souligne Manutan.