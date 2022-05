Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Manutan: hausse de 34% du résultat net semestriel information fournie par Cercle Finance • 25/05/2022 à 09:40









(CercleFinance.com) - Manutan International publie un résultat net en croissance de 34,1% à 26,7 millions d'euros au titre de son premier semestre 2021-22, avec une marge opérationnelle courante en amélioration de 1,1 point à 8,1%.



À 439,7 millions d'euros, son chiffre d'affaires s'est accru de 11,8% par rapport à fin mars 2021, avec une accélération de la croissance au cours du deuxième trimestre (+18,1%). La croissance du semestre a été majoritairement portée par la division entreprise.



'Le management reste confiant quant à la poursuite de la croissance de l'activité sur les prochains trimestres', note Oddo BHF, qui maintient son opinion 'surperformance' sur le titre avec un objectif de cours ajusté de 100 à 95 euros.





Valeurs associées MANUTAN INTL Euronext Paris 0.00%