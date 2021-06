Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Manutan : entouré après ses résultats de 1er semestre Cercle Finance • 16/06/2021 à 15:45









(CercleFinance.com) - Manutan International grimpe de près de 6% au lendemain de la publication d'un résultat net semestriel en croissance de 27,9% à 19,9 millions d'euros, pour une marge opérationnelle de 7% et un chiffre d'affaires en croissance de 4,6% à 393,4 millions. Suite à cette publication globalement proche de son attente, Oddo BHF maintient son scénario 2021 à savoir un CA de 811 millions d'euros, en hausse organique de 4%, et une marge opérationnelle de 7,8% (+30 points de base). Le bureau d'études maintient sa recommandation 'surperformance' sur le titre du distributeur d'équipements et fournitures aux entreprises et collectivités, avec un objectif de cours inchangé de 85 euros, jugeant sa valorisation 'toujours intéressante'.

