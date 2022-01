Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Manutan: croissance organique de 5% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 17/01/2022 à 08:50









(CercleFinance.com) - Manutan International affiche un chiffre d'affaires de 225,6 millions d'euros au titre du premier trimestre de son exercice 2021-22, en croissance de +6,4% par rapport au même trimestre de l'exercice précédent (+5,2% à change et jours constants, pas d'effet périmètre).



Le distributeur d'équipements et fournitures précise que sa croissance organique a été portée par la division entreprises (+8,1%), alors que sa division collectivités (-3,5%) a été impactée par un effet de base lié à la Covid-19 et aux élections municipales.



Manutan ajoute qu'il 'continue de mettre en oeuvre sa stratégie de développement et en particulier l'extension de ses capacités de stockage et le déploiement de son modèle digital', tout en restant 'actif dans la recherche d'opportunités de croissance externe'.





