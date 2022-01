Manutan : croissance de 6,4% au premier trimestre de l'exercice 2021-2022

AOF - EN SAVOIR PLUS

Enfin, le groupe de e-commerce BtoB spécialisé dans les fournitures et le matériel de bureau s'est également dit actif dans la recherche d'opportunités de croissance externe.

La division Collectivités a quant à elle été touchée par un effet de base, l'activité du premier trimestre de l'exercice précédent ayant été particulièrement soutenue, du fait d'un décalage des dépenses des collectivités vers le dernier trimestre de l'année calendaire 2021, lié au Covid-19 et aux élections municipales.

(AOF) - Au premier trimestre de l’exercice 2021-2022 (clos fin décembre), l’activité du Groupe Manutan a affiché une croissance de 6,4% par rapport au même trimestre de l’exercice précédent, incluant un effet de change positif de 1,1% et un effet jours positif de 0,1% (+5,2% à change et jours constants, pas d’effet périmètre). Le chiffre d’affaires s’établit ainsi à 225,6 millions d’euros, contre 212,1 millions d’euros pour l’exercice précédent.

