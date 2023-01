Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Manutan: croissance de 4% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 10/01/2023 à 08:18









(CercleFinance.com) - Manutan annonce qu'au premier trimestre de son exercice 2022-23, son activité s'est inscrite en croissance de 4% par rapport au même trimestre de l'exercice précédent pour s'établir à 234,5 millions d'euros (+5,8% à change et jours constants).



La croissance du distributeur d'équipements et fournitures a été portée par sa division entreprises, alors que sa division collectivités a affiché une activité en recul, impactée par l'ajustement des dépenses des clients face au contexte inflationniste.



Dans le contexte inflationniste et incertain actuel, Manutan indique qu'il 'continuera de faire ses meilleurs efforts pour en limiter les impacts', tout en poursuivant la mise en oeuvre de sa stratégie de développement.





