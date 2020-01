Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Manutan : croissance de 2,3% du CA au 1er trimestre Cercle Finance • 16/01/2020 à 07:40









(CercleFinance.com) - Manutan annonce au titre de son premier trimestre 2019-20 un chiffre d'affaires de 197 millions d'euros, en croissance de 2,3% par rapport au même trimestre de l'exercice précédent (+0,2% à périmètre, change et jours constants). La performance du groupe de distribution est portée par la zone Sud, tant sur les entreprises que sur les collectivités, alors que la zone Nord est restée impactée par le ralentissement anticipé de l'activité en Suède et par un repositionnement stratégique. Pour la suite de l'exercice, Manutan continuera de mettre en oeuvre sa stratégie de développement tout en maintenant son plan d'investissements à moyen terme. Enfin, il restera très actif dans la recherche d'opportunités de croissance externe.

