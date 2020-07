Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Manutan : CA quasiment stable sur neuf mois Cercle Finance • 17/07/2020 à 14:18









(CercleFinance.com) - Manutan affiche un chiffre d'affaires de 560,7 millions d'euros au 30 juin 2020, contre 562,8 millions sur les neuf premiers mois de l'exercice précédent, soit un repli de 0,4% en publié et de 3,6% à périmètre, change et jours constants. L'activité a baissé de 3,2% au troisième trimestre 2019-20, impactée par le ralentissement de la division collectivités, qui a été fortement pénalisée par la fermeture des établissements scolaires en France pendant la presque totalité du trimestre. 'Dans un contexte toujours incertain, les impacts sur les résultats de l'exercice 2019-20 de cette crise mondiale sont difficiles à estimer mais Manutan continue de mettre tout en oeuvre pour les minimiser, tout en continuant à préparer l'avenir', affirme-t-il.

