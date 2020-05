Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Manutan : baisse de 4,4% du résultat net au 1er semestre Cercle Finance • 28/05/2020 à 10:15









(CercleFinance.com) - Manutan publie un résultat net en baisse de 4,4% à 15,6 millions d'euros au titre du premier semestre 2019-20 (clos le 31 mars), avec une rentabilité opérationnelle en repli de 0,2 point à 6,5% du chiffre d'affaires. A 376,2 millions d'euros, le chiffre d'affaires du groupe de distribution aux entreprises et collectivités a augmenté de 1%, avec une croissance de 3,1% à fin février, mais une décroissance de 9% au mois de mars du fait de la crise Covid-19. 'Dans le contexte très incertain de cette crise mondiale, les résultats de l'ensemble de l'exercice 2019-20 seront impactés', prévient Manutan, ajoutant 'mettre tout en oeuvre pour minimiser les conséquences de ces impacts tout en continuant à préparer l'avenir'.

Valeurs associées MANUTAN INTL Euronext Paris +5.10%